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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 29 серпня.

Завершилася 552 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

У Харкові частина школярів декілька разів на тиждень матиме офлайн-уроки, які проходитимуть у приміщеннях метрополітену.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $250 млн. До нього увійшли ракети протиповітряної оборони AIM-9M, боєприпаси для HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, обладнання для розмінування, протитанкові системи Javelin, машини швидкої допомоги тощо.

За час контрнаступу Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2.

путін погодився відвідати Китай — це буде його перша поїздка за кордон після видачі ордера на арешт.

Кількість загиблих внаслідок вчорашнього нічного удару по олійниці на Полтавщині зросла до чотирьох. Повідомляється, що рятувальники знайшли тіло ще однієї людини.

ДБР почало розшифровку чорних скриньок літаків L-39, які зіткнулись на Житомирщині.

Україна повернула тіла ще 84 полеглих українських військових.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Удів та Зибиного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Середина-Буда, Попівка, Кіндратівка, Володимирівка Сумської області та Огірцеве, Караїчне, Охримівка, Мала Вовча, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Фиголівка, Дворічна, Синьківка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області; Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Новоєгорівка Луганської області та Ямпіль, Сівесрьк, Верхньокам’янське, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Озарянівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Дружби, Південного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Залізничного та Вербового Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Щербаки, Степове, П’ятихатки, Кам’янське, Плавні, Лук’янівське Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Золота Балка, Микілське, Садове, Херсон, Софіївка, Широка Балка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. У населеному пункті Михайлівка Скадовського району Херсонської області російські окупаційні війська утискають місцевих мешканців, які відмовляються отримати російські паспорти. Через відмову оформити ворожий паспорт окупанти проводять рейди по помешканням, здійснюють принизливі перевірки, погрожують ув’язненням та депортацією.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та 4 — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А “Солнцепьок” противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Бути достойними шляху, яким іде Україна, – це обовʼязок. Давати Україні більше сили, більше можливостей – обовʼязок. Бути небайдужими до кожного й кожної, хто поруч із тобою. Підтримувати. Дбати про людей. І завжди наближати результат – головний результат для України. Україна має перемогти: для всіх це головне. Щоб не відводити очей від поглядів на фотографіях воїнів на Стіні Памʼяті, на інших меморіалах. І я дякую всім, хто працює заради України, хто бʼється заради України саме так: достойно, сміливо, міцно.



Слава всім нашим воїнам! Слава нашому народу – народу України! Вічна памʼять усім, хто віддав своє життя заради України. Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!