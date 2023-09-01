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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 31 серпня.

Завершилася 554 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Суд обрав запобіжний захід поліцейському у Дніпрі, який смертельно поранив чоловіка – цілодобовий домашній арешт.

Очільник ГУР підтвердив, що перші ядерні боєголовки росія вже доставила в Білорусь. Втім за результатами тренувань з ядерними імітаторами на комплексах «Іскандер» там визнали неготовність до експлуатації подібного озброєння.

На сьогодні майже 180 тис. українців помилково отримують допомогу як внутрішньо переміщені особи. Першому заступнику міністра аграрної політики Тарасу Висоцькому, якого підозрюють у розтраті понад 62 млн гривень під час закупівлі продуктів, обрали запобіжний захід. США вперше в історії схвалили військову допомогу для Тайваню за програмою, яка зазвичай чинна для суверенних держав. Сума пакету допомоги – $80 млн. Президент України Володимир Зеленський заявив про успішне застосування далекобійної зброї власного виробництва. За його словами, ціль була уражена за 700 кілометрів. Про яку саме ціль йдеться, наразі офіційно невідомо. Британська оборонна компанія BAE Systems підписала партнерську угоду про відкриття офісу та виробництво 105-мм гаубиць L119 в Україні.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 31 авіаційний ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Соснівка Черніговської області, Середина-Буда, Ромашкове, Шалигине, Нова Слобода Сумської області та Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Мала Вовча, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Борова, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Верхньокам’янське, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Іванівське, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорвіка, Побєда, Мар’їнка, Курахово, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Роботиного, Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Лобкове, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Станіслав, Велетенське, Антонівка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районам зосередження особового складу та 4 — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 радіолокаційні станції противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні був насичений день.

Селектор із військовими та урядовцями. Фронт. Наші наступальні дії. Результати нашої зброї, нової української зброї, – 700 кілометрів. Завдання – більше.



Важлива новина для передової: домовлено про постачання в Україну броньованих «медеваків», великої партії. Те, про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Міністерство оборони сьогодні відзвітувало.



Як і завжди на селекторах, були звіти розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки – щодо планів окупантів. Безнадійні в них плани.



Провів нараду щодо наступного тижня – наших міжнародних заходів. Будуть вагомі речі. Вагомі перемовини для України.



Іще одна нарада – щодо завтрашнього дня. Вже буде 1 вересня, початок нового навчального року. Віце-прем’єр-міністр Федоров і міністр Лісовий разом зі своїми командами готують дуже позитивну новацію для наших школярів, для батьків, для вчителів. Те, що дійсно допомагатиме. Завтра представимо перші деталі.



Дякую кожному і кожній, хто воює й працює заради України! Особливо відзначу: 47-ма окрема механізована бригада – дякую, хлопці, за ваше просування вперед; воїни нашої 44-ї артилерійської бригади – дякую за влучність!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!