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ПСЖ продав свого півзахисника.

Джорджиньо Вейналдум переїхав до Саудівської Аравії, повідомив аккаунт Аль-Іттіфака у Twitter.

Деталі не повідомляються, але раніше журналіст Фабриціо Романо повідомляв, що нідерландець підпише контракт на три роки.

За чутками, за свого футболіста ПСЖ отримає близько восьми мільйонів євро.

Минулий сезон Вейналдум провів у Ромі на правах оренди: на його рахунку 23 матчі у всіх турнірах, у яких він забив два голи та відзначився одним результативним пасом.