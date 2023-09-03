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35-річний іспанський півзахисник опинився в Японії.

Атакуючий півзахисник Хуан Мата поповнив склад японського Віссел Кобе, повідомляє офіційний сайт клубу.

У липні Мата покинув турецький Галатасарай на правах вільного агента. Умови контракту гравця з японським клубом наразі невідомі.

Півзахисник взяв 64-й номер, під яким виступав у попередньому клубі.

Віссел Кобе зараз лідирує у чемпіонаті, за 8 турів до кінця сезону відриваючись від Йокогама Ф. Марінос на 2 пункти.

У минулому сезоні Мата провів 18 матчів за Галатасарай в усіх турнірах, забивши 3 м'ячі та віддавши 2 гольові передачі. Портал transfermarkt оцінює його в 1 мільйон євро.