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Сумна новина прийшла з іншого континенту.

Гравець національної збірної Панами Хілберто Ернандес помер внаслідок перестрілки на вулиці міста Колон, повідомляє видання BBC.

Стверджується, що було поранено ще сім осіб. Ернандес помер вже в лікарні — його не змогли врятувати.

На рахунку 26-річного захисника було два матчі за національну збірну Панами.

Імовірний вбивця футболіста був затриманий наступного дня (вбивство відбулось 3 вересня).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гравця збірної Нідерландів, окрім замаху на вбивство родича, підозрюють ще й у контрабанді наркотиків.