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Відносно нещодавно форвард вважався одним із найбільших талантів своєї вікової групи.

Колись перспективний нідерландський нападник Квінсі Промес на початку цього року вже відсвяткував свою 30 річницю, виступаючи в складі однієї з команди держави-окупанта, тому можна вважати, що його професійну кар’єру вже було загублено.

Окрім цього, повертатися на батьківщину футболіст може не квапитися, бо там на нього очікує розгляд справи стосовно замаху на вбивство власного двоюрідного брату.

Однак на цих підозрах слідства проблеми Промеса можуть себе не обмежитися. Як стало відомо нідерландський пресі, футболіста також підозрюють у контрабанді синтетичних наркотиків до Австралії.

Поліція Нідерландів встановила причетність Квінсі до цього правопорушення під час прослуховування записів його розмов.

Зауважимо, що навіть на тлі звинувачень форварда у вбивстві, він усе одно був долучений на складу збірної країни на чемпіонаті Європи-2020.