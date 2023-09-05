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Чорногорський форвард продовжить свою кар'єру у Греції.

Колишній нападник Манчестер Сіті Стеван Йоветич підписав контракт із Олімпіакосом. Про це повідомляє прес-служба грецького клубу.

Деталі угоди не розголошуються, але відомо, що футболіст дістався грекам безкоштовно, оскільки був у статусі вільного агента.

Останнім клубом Йоветича була берлінська Герта, де минулого сезону він провів 18 матчів, забив чотири м'ячі та віддав три асисти.

Також Йоветич за свою кар'єру встиг пограти за Фіорентину, Монако, Партизан, Манчестер Сіті, Інтер та Севілью.

Окрім всього, на рахунку Стевана 68 матчів у складі збірної Чорногорії, в яких він забив 31 гол та віддав 13 асистів.