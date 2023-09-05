Португальський вінгер продовжить кар'єру у Греції.
Даніель Поденсе, ФК Олімпіакос
05 вересня 2023, 11:29
Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із вінгером Вулвергемптона Даніелем Поденсе.
Орендну угоду з 27-річним португальцем розраховано до кінця нинішнього сезону.
Також зазначимо, що перед переїздом до Греції Даніель продовжив контракт із клубом АПЛ до літа 2025 року з можливістю продовження ще на один сезон.
Нагадаємо, Поденсе перебрався з Олімпіакосу до Вулвергемптона на початку 2020 року за 19,6 мільйонів євро.
Минулого сезону Поденсе провів 37 матчів, у яких забив шість голів та віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Стеван Йоветич став гравцем Олімпіакосу.