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Португальський вінгер продовжить кар'єру у Греції.

Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із вінгером Вулвергемптона Даніелем Поденсе.

Орендну угоду з 27-річним португальцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

Також зазначимо, що перед переїздом до Греції Даніель продовжив контракт із клубом АПЛ до літа 2025 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, Поденсе перебрався з Олімпіакосу до Вулвергемптона на початку 2020 року за 19,6 мільйонів євро.

Минулого сезону Поденсе провів 37 матчів, у яких забив шість голів та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Стеван Йоветич став гравцем Олімпіакосу.