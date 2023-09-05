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Антверпен орендував лівого захисника амстердамців.

Нідерландець Оуен Вейндал на правах оренди приєднався до Антверпена, повідомляє офіційний сайт клубу.

23-річний захисник допомагатиме "червоним" у дебютному для них груповому етапі Ліги чемпіонів. Діючий чемпіон Бельгії зустрінеться з Барселоною, Порту та донецьким Шахтарем у групі Н.

RAFC huurt Owen Wijndal van AFC Ajax! 👋🔴⚪



Meer info ➡ https://t.co/WzWar47w7n



Welkom op de Bosuil en veel succes, Owen! 🤝🇳🇱 pic.twitter.com/qWeGxhDQMK — Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 5, 2023

Вейндал встиг провести 4 матчі за Аякс у цьому сезоні в усіх турнірах, відзначившись одним асистом. Портал transfermarkt оцінює лівого захисника у 8 мільйонів євро.