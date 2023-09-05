Антверпен орендував лівого захисника амстердамців.
Оуен Вейндал, Getty Images
05 вересня 2023, 15:10
Нідерландець Оуен Вейндал на правах оренди приєднався до Антверпена, повідомляє офіційний сайт клубу.
23-річний захисник допомагатиме "червоним" у дебютному для них груповому етапі Ліги чемпіонів. Діючий чемпіон Бельгії зустрінеться з Барселоною, Порту та донецьким Шахтарем у групі Н.
Вейндал встиг провести 4 матчі за Аякс у цьому сезоні в усіх турнірах, відзначившись одним асистом. Портал transfermarkt оцінює лівого захисника у 8 мільйонів євро.