France Football презентував десятку претендентів на Трофей Копа.
Джуд Беллінгем, Getty Images
06 вересня 2023, 20:58
Французький журнал France Football представив список із десяти претендентів на нагороду Трофей Копа, яку вручають найкращому молодому гравцю світу до 21 року.
До списку номінантів потрапило десять претендентів: Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед), Алехандро Бальде (Барселона), Педрі (Барселона), Едуардо Камавінга (Реал), Хаві Сімонс (Лейпциг), Джамал Мусіала (Баварія), Джуд Беллінгем (Реал), Антоніу Сілва (Бенфіка), Гаві (Барселона), Ельє Ваї (Ланс).
Володар цієї нагороди стане відомий 30 жовтня 2023 року.
Нагадаємо, торішнім переможцем нагороди Трофея Копа став хавбек Барселони Гаві.