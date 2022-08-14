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Футболіст точно не отримає ц нагороду у 2022 році.

Нещодавно журнал France Football оголосив список претендентів на Золотий м'яч.

Для багатьох несподіванкою стало те, що у цьому списку не виявилось форварда ПСЖ та збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Останній раз зірковий футболіст не потрапляв туди у 2005 році — 17 років тому. У France Football пояснили свій вибір.

"Мессі з 2006 року завжди був одним з фаворитів за Золотий м'яч, коли справа доходила до остаточного вибору.

Треба визнати, що його перший сезон у Парижі дуже розчарував як з точки зору візуального враження, так і статистики.

Нові критерії вручення Золотого м'яча не зіграли йому на руку. Тепер ми не враховуємо досягнення гравця протягом усієї його кар'єри, а те, що приз тепер вручатиметься за підсумками сезону, а не календарного року, не дозволило врахувати його перемогу на Кубку Америки у липні 2021 року", — цитує заступника головного редактора журналу Еммануеля Бояна Eurosport.