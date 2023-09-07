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Форвард повернувся на батьківщину.

Бельгійський нападник Торган Азар, брат Едена, Кіліана та Етана Азар, наприкінці свого контракту з дортмундською Боруссією не зміг боротись за місце в стартовому складі, тож другу частину попереднього сезон був змушений провести в оренді в складі нідерландського ПСВ Ейндговен.

Цей короткотривалий досвід виступів за інший колектив підштовхнув 30-річного гравця до висновку про необхідність залишити розташування "джмелів" на постійній основі та шукати собі щастя деінде.

У цьому контексті бельгійський Андерлехт дуже вчасно виступив із пропозицією в 4 млн євро, тож Боруссія радо скористалась останньою нагодою заробити на продажі свого футболіста бодай-якісь притомні кошти.

Контракт підписано до 2026 року.

Відзначимо, що Торган повернеться на батьківщину вперше з часів оренди до Зюльте-Варегема з лондонського Челсі взимку 2012 року.

За минулий сезон Азар відіграв 34 матчі, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.