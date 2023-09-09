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Форварду збірної Бельгії подобається на Близькому Сході.

Бельгійський нападник Яннік Феррейра Карраско впродовж цьогорічного літнього трансферного вікна мав численні контакти з каталонською Барселоною, проте з мадридського Атлетіко в підсумку за 15 млн євро вирушив до аравійського Аш-Шабабу.

У новій для себе країні 30-річний виконавець стикнувся з геть іншим способом життя, утім він є відмінним від того, як його намагаються подати в європейській спільності, на думку самого футболіста.

"Я не поділяю думок європейських асоціацій щодо Саудівської Аравії.

Натомість я бачу, як Кріштіану Роналду та його дружина нормально живуть у цій країні, як інші жінки також нормально себе тут почувають, як люди рухаються вулицями та спілкуються поміж собою.

Я вам чесно кажу, це — дуже красива країна і я не бачу жодного підтвердження тим словам, які чув перед трансфером до Аш-Шабабу", — заявив бельгійський виконавець.

Карраско ще жодного матчу не провів за свій новий клуб після трансферу.