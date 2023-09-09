Подія супроводжувалась акціями протесту з боку фанатів Ньюкасла.
Саудівська Аравія — Коста-Ріка, Getty Images
09 вересня 2023, 12:50
Експансія грошей із Саудівської Аравії на європейський футбольний ринок розпочалась ще задовго до цьогорічної літньої трансферної кампанії, а одним із яскравих її впливів стало стрімке повернення Ньюкасла на провідні позиції в англійському футболі.
У рамках співпраці з правлячою родиною країни на Близькому Сході, "сороки" дозволили національній збірній Саудівської Аравії проводити певну кількість домашніх матчів на рідному стадіоні Сент-Джеймс-Парк.
Дебютна гра в цьому переліку відбулась напередодні, коли "зелені" приймали Коста-Ріку на своїй новій "домашній" арені в рамках підготовки до Кубку Азії, який має відбутись у Досі в січні наступного року.
Цей матч також був дебютним для італійського фахівця Роберто Манчіні на посаді головного тренера збірної Саудівської Аравії.
Але зрештою гра виявилась для азійського колективу невдалою — поразка з рахунком 1:3.
При цьому сам матч супроводжувався численними акціями протесту з боку фанатів "сорок", які закликали уряд Саудівської Аравії зробити щось із численними справами політв’язнів у країні.
Саудівська Аравія — Коста-Ріка 1:3
Голи: Аль-Болеахі, 68 — Кальво, 12, Угальде, 32, Леаль, 89