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Подія супроводжувалась акціями протесту з боку фанатів Ньюкасла.

Експансія грошей із Саудівської Аравії на європейський футбольний ринок розпочалась ще задовго до цьогорічної літньої трансферної кампанії, а одним із яскравих її впливів стало стрімке повернення Ньюкасла на провідні позиції в англійському футболі.

У рамках співпраці з правлячою родиною країни на Близькому Сході, "сороки" дозволили національній збірній Саудівської Аравії проводити певну кількість домашніх матчів на рідному стадіоні Сент-Джеймс-Парк.

Дебютна гра в цьому переліку відбулась напередодні, коли "зелені" приймали Коста-Ріку на своїй новій "домашній" арені в рамках підготовки до Кубку Азії, який має відбутись у Досі в січні наступного року.

Цей матч також був дебютним для італійського фахівця Роберто Манчіні на посаді головного тренера збірної Саудівської Аравії.

Але зрештою гра виявилась для азійського колективу невдалою — поразка з рахунком 1:3.

При цьому сам матч супроводжувався численними акціями протесту з боку фанатів "сорок", які закликали уряд Саудівської Аравії зробити щось із численними справами політв’язнів у країні.

Саудівська Аравія — Коста-Ріка 1:3

Голи: Аль-Болеахі, 68 — Кальво, 12, Угальде, 32, Леаль, 89