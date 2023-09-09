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Поєдинок пройшов на Фольксваген-Арена.

У товариській зустрічі між собою зустрічалися Німеччина та Японія.

Фаворитом зустрічі була німецька команда, яка здивувала всіх у черговий раз, і значно поступилася опоненту з Японії.

Німеччина — Японія 1:4

Голи: Сані, 19 — Іто, 11, Уеда, 22, Асано, 90, Танака, 90+2.

Німеччина: тер Штеген, Рюдігер, Зюле, Шлоттербек (Гозенс, 64), Гюндоган, Джан (Грос, 64), Вірц (Брандт, 73), Кімміх, Гаверц (Мюллер, 73), Сане, Гнабрі (Шаде, 81).

Японія: Осако, Сугавара (Хасіока, 84), Ітакура, Томіясу, Іто, Ендо, Камада (Танігуті, 59), Моріта (Танака, 75), Мітома (Доан, 84), Іто (Кубо, 75), Уеда (Асано, 59).

Попередження: Зюле (25), Ітакура (52), Гозенс (66).