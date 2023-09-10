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Наступного суперника полтавська команда дізнається під час жеребкування, яке пройде 15 вересня.

Жіноча команда полтавської Ворскла виграла мінітурнір у боснійському Сараєво, який складався з чотирьох команд та переможець якого отримував перепустку до другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

У першому матчі команда Наталії Зінченко обіграла естонську Флору (4:3), а цього разу без проблем розібралася з хорватським Осієком, відправивши у його ворота три "сухих" м'ячі.

Суперниць у другому раунді жіночої Ліги чемпіонів полтавська Ворскла отримає за підсумками жеребкування, яке відбудеться в п'ятницю, 15 вересня.

Ворскла (Україна) — Осієк (Хорватія) 3:0

Голи: Андрухів, 13, 45+3, Котяш, 27