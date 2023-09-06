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Полтавська команда вирвала перемогу у додатковий час.

Сьогодні, 6 вересня, полтавська Ворскла стартувала у першому раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів, у якому обіграла естонську Флору з Таллінна з рахунком 4:3.

Основний час матчу завершився з рахунком 3:3. У складі естонок голами відзначилися Таммік, Ліллемьо та Улексін, а у полтавців — Козлова, Котик та Корсун.

Вирішальний і переможний м'яч для української команди був забитий на початку першого овертайму, коли на 93 хвилині результативним ударом відзначилася Кравчук.

Таким чином, Ворскла вийшла у фінал першого раунду, де зустрінеться з переможцем пари Сараево (Боснія і Герцеговина) – Осієк (Хорватія). Матч відбудеться 9 вересня.

Ворскла (Україна) — Флора (Естонія) 4:3 (після д.ч.)

Голи: Козлова, 27, Котик, 44, Корсун, 88, Кравчук, 93 — Таммік, 38, Ліллемьо, 47, Улексін, 78.

Ворскла: Бондарчук (Самсон, 83), Шайнюк (Радіонова, 106), Корсун, Котик, Подольська, Давиденко (Кульмагамбетова, 83), Петрик, Андрухів, Осіпян (Кравчук, 57), Козлова (Котяш, 72), Калініна.

Флора: Віхман, Кург (Саар, 46), Розен, Ряямет, Улексін (Саулеп, 103), Туллус (Іванова, 91), Таммік, Таркмеєл, Ліллемьо, Куб.

Попереджені: Давиденко, Кравчук — Розен, Ліллемьо, Ряямет.

Вилучена: Розен (друга жовта).

Також додамо, що сьогодні о 22:00 за київським часом свій шлях у єврокубках розпочне Кривбас, який зіграє проти Парижа.