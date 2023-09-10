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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 9 вересня 2023 року.

Завершилася 563 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Глава МЗС України Дмитро Кулеба визнав, що питання спецтрибуналу для воєнних злочинців Росії стало єдиним, де він не зміг виконати доручення президента Володимира Зеленського.

- У Румунії знайшли уламки ще одного дрона, схожого на ті, що використовує РФ для атак по Україні.

- Україна отримає більше німецьких систем протиповітряної оборони Gepard для захисту енергомережі. Про це повідомив Володимир Зеленський, додавши, що ППО, енергетика, соціальна система та відповідні пакети підтримки від партнерів — усі готуються до зими.

- Основні тези декларації, яку погодили лідери G20 під час саміту.

Головне про Україну:

▪️ країни повинні діяти відповідно до цілей і принципів статуту ООН;

▪️ країни повинні утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету будь-якої держави;

▪️ під час війні в Україні неприйнятне використання або загроза застосування ядерної зброї;

▪️ вирішальне значення мають мирне врегулювання конфліктів, дипломатія та діалог;

▪️ заклики РФ та України щодо забезпечення негайного та безперешкодного постачання зерна, продуктів харчування та добрив.

- Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

В районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Для поповнення безповоротних втрат противник продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно за рахунок ув’язнених. Таким чином кремль продовжує позбавлятися від небажаних верст свого суспільства.

В районі відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.

Українські захисники успішно тримають оборону біля Авдіївки та Мар’їнки, де протягом доби противник здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Новокалинового, Красногорівки та Пречистівки Донецької області завершилися для окупантів лише значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. У свою чергу, противник перекидає на цей напрямок найбільш боєздатні частини зі складу повітряно-десантних військ та намагається відновити втрачене положення. Так, Силами оборони в районі Роботиного Запорізької області було відбито понад 10 таких спроб.

На Херсонському напрямку наші захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра, вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади боєприпасів та наносити успішне ураження по тилам противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Вже багато років у другу суботу вересня в нашій країні відзначають свій день одночасно дві професійні спільноти – це День фізичної культури і спорту та День українського кіно. І подібних збігів у нашому календарі надто багато. День юриста і День художника, День будівельника і День працівників ветеринарної медицини. Є співпадіння професійних днів і днів памʼяті. Зокрема, наступного року, у травні, День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу збігається із Днем науки.

Очевидно, що є багато неприпустимих змішувань сенсів. Деякі професійні спільноти відзначають свій день ще за радянськими лекалами. Деякі надзвичайно важливі дні памʼяті та дні українських здобутків узагалі не відображені в нашому офіційному календарі. Деякі професійні спільноти, чия робота заслуговує і поваги, і уваги, поки що не мають свого професійного дня – наприклад, спільнота українських істориків. Власне, я доручив Уряду України, відповідним державним інституціям переглянути всю цю систему державної уваги й оновити її – справедливо і логічно.

А сьогодні я дякую всім, хто приносить Україні спортивні перемоги, хто тренує наших спортсменів, хто навчає дітей правильній спортивній міцності й зараз – це надзвичайно важливо – додає українську спортивну інфраструктуру, відповідний досвід наш спортивний, досвід фізичної культури до нової системи реабілітації, до системи відновлення українців і українок після поранень.

І сьогодні ж, у День українського кіно, я дякую всім працівникам, усім працівницям нашої кіногалузі за кожне єднання емоцій, яке наші люди, дорослі й діти, зараз відчувають, дивлячись українське кіно, український серіал, українську документалістику. Нація, яка має власне сильне й емоційне кіно, матиме і свою впевнену долю в цьому світі, свої мрії та власне бачення життя.

Слава всім, хто посилює Україну! Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави та хто здобуває Україні потрібні результати".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!