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Національна команда може не зіграти проти конкурента у групі.

Інцидент між Луїсом Рубіалесом і Дженні Ермосо після історичної перемоги Іспанії на чемпіонаті світу минулого місяця продовжує набирати обертів.

Після неприпустимого вчинку, коли Рубіалес поцілував Дженні Ермосо без її згоди, ФІФА відсторонила його від посади президента Федерації футболу Іспанії на 90 днів. Окрім цього, справа розглядається в іспанських судах, і Ермосо вирішила висунути звинувачення.

Незважаючи на всі ці обставини, Рубіалес висловив рішучість не йти у відставку. За інформацією MD, Швеція розглядає можливість бойкоту свого матчу в Лізі націй УЄФА проти Іспанії в знак протесту.

Зазначається, що шведська збірна, яку Іспанія перемогла в півфіналі чемпіонату світу з футболу, готова відмовитися від гри у випадку, якщо Рубіалес не піде зі своєї посади, хоча на даному етапі це виглядає малоймовірним.