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На рахунку іспанської збірної 23 перемоги у домашніх зустрічах із 2003 року.

У матчі стартового туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Іспанії обіграла Норвегію (3:0).

Для іспанської національної команди ця домашня перемога стала 23 поспіль у рамках кваліфікацій на чемпіонатах Європи.

Востаннє Іспанія поступалася на своєму полі в 2003 році, коли мінімально поступилася Греції.

За даними Gracenote Live, цей показник є рекордним за всю історію турніру.

Свій наступний матч Іспанія проведе проти Шотландії. Гра відбудеться 28 березня, о 21:45 за київським часом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Норвегія.