На рахунку іспанської збірної 23 перемоги у домашніх зустрічах із 2003 року.
Іспанія - Норвегія, Getty Images
26 березня 2023, 09:59
У матчі стартового туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Іспанії обіграла Норвегію (3:0).
Для іспанської національної команди ця домашня перемога стала 23 поспіль у рамках кваліфікацій на чемпіонатах Європи.
Востаннє Іспанія поступалася на своєму полі в 2003 році, коли мінімально поступилася Греції.
За даними Gracenote Live, цей показник є рекордним за всю історію турніру.
Свій наступний матч Іспанія проведе проти Шотландії. Гра відбудеться 28 березня, о 21:45 за київським часом.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Норвегія.