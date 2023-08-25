Іспанія

Раніше 46-річний функціонер потрапив у сексистський скандал.

Президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес може залишити свою посаду. Про це повідомляє COPE.

За інформацією джерела, офіційне оголошення очікується сьогодні, 25 серпня.

46-річний функціонер особисто ухвалив таке рішення через недавній сексистський скандал, коли він поцілував у губи футболістку збірної Іспанії на нагородженні жіночого ЧС-2023.

Після цього на нього почався тиск із боку ЗМІ, вболівальників та інших представників Федерації.

Також додамо, що вчора ФІФА оголосила, що відкрила дисциплінарну справу стосовно Рубіалеса, аби повністю розібратися у ситуації.

На посаді президента його можуть змінити віце-президент Мікель Бестар, голова Регіональної федерації Андалусії Пабло Лозано або президент Регіональної федерації Естремандури Педро Роша.

Нагадаємо, Рубіалес очолює RFEF із травня 2018 року. Також він є віце-президентом УЄФА.