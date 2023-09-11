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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 10 вересня 2023 року.

Завершилася 564 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Україна розраховує задіяти F-16 на полі бою вже у лютому – WSJ.

- Україна та Швеція планують спільно виробити 1000 БМП CV-90 – Маляр. Вона зазначила, що бойову машини піхоти CV-90 називають найкращою БМП у світі.

- У Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон. Український ударний FPV-дрон KH-S7 призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей. За словами розробників вітчизняного БПЛА, максимально KH-S7 українські військові застосовували на дальності 9,5 кілометрів.

- Сили оборони взяли під контроль частину Опитного, в місті ведуться бої – начальник МВА Авдіївки.

- Байден може найближчим часом дозволити постачання ракет ATACMS Україні – ЗМІ.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

В районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки. Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю. Зокрема, українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районі Мар’їнки.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони ведуть наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилам.

10 вересня 2023 року, на тимчасово окупованих територіях України окупаційною владою сплановано проведення незаконних “виборів голів та депутатів місцевих рад”. Слід зазначити, що переважна більшість кандидатів навіть не мають вищої освіти та працюють двірниками, охоронцями й прибиральницями. Окупанти просто використовують їх особистості для приховування реальних “керманичів” захоплених територій.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів. Пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадець Ентоні Ігнат. На жаль, імовірно, теж загинула іспанка Емма Ігуаль. Мої співчуття рідним… Ще двоє волонтерів доправлені в лікарні Дніпра. Це громадянин Німеччини Мавік Рубен і громадянин Швеції Йохан Матіас, їм надається необхідна допомога. Цей російський обстріл знов-таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для всіх у світі, хто дійсно цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обовʼязком людства зупинити терор і перемогти зло.



Слава всім нашим воїнам! Слава всьому нашому народу! Дякую кожному у світі, хто допомагає Україні вистояти, захистити життя! Обов’язково ми переможемо".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!