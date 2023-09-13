До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 12 вересня 2023 року.
США Флаг - Getty Images
13 вересня 2023, 01:01
Завершилася 564 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Втрати ворога:
Серед новин:
- США застосують санкції проти Пхеньяна, якщо Північна Корея надасть зброю москві, — представник Держдепу США.
- Президент Зеленський наклав вето на законопроєкт про е-декларування з закритими деклараціями.
- Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що незалежно від рішення Брюсселя щодо українського агроімпорту Польща не дозволить "затопити себе українським збіжжям".
- Підприємство "Антонов" створило центр безпілотників, — Reuters.
- Уряд Швеції вивчить можливу передачу України винищувачів Gripen, — Sveriges Radio Ekot.
- Європарламент підтримав механізм оборонних закупівель, від якого виграє і Україна, — пресслужба ЄП.
- Зеленський підписав указ №576 про перевірку всіх рішень ВЛК з 24 лютого 2022 року, — сайт президента.
Щодо дій ворога на окремих напрямках:
В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Леонівки Чернігівської області. Здійснив понад 15 артилерійських та мінометних обстрілів по цивільній інфраструктурі та населенню прифронтових областей.
В районі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки, Іванівки Харківської області, Надії, Новоєгорівки, Діброви, Білогорівки Луганської області. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.
В районі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Пречистівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших захисників в районах Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області.
На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Омельника, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.
На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. В свою чергу, ворог намагається відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії позицій наших військ. Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки Херсонської області та Кривого Рогу Дніпропетровської області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 прифронтових населених пунктів. Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити ураження противнику в його тилу.
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.
Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артилерійських засобів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів противника.
Орієнтовні втрати противника минулої доби склали загалом: 550 окупантів, 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 3 засоби ППО, 17 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 43 автомобіля та 4 одиниці спеціальної техніки.
Звернення Президента України Володимира Зеленського:
"Закон про електронне декларування. Одразу, як сьогодні вранці проголосований закон надійшов із Верховної Ради, підписав вето.
Очікую на нове голосування – із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути.
Як, до речі, й стосовно законопроекту щодо ПЕПів – політично значущих персон.
І це питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й наших переговорів із Євросоюзом щодо вступу.
Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!