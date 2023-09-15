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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 14 вересня 2023 року.

Завершилася 564 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Пентагон відправляє в Україну нову команду для моніторингу використання допомоги США, — CNN.

- Україна отримає грант у розмірі $1,25 млрд від США, — прес-служба Мінфіну.

- Німецькі депутати написали Шольцу листа з вимогою передати Україні ракети Taurus, – Taggeschau.

- В Україні скасують фіксований курс долара (36.56 грн) — НБУ.

- Кабмін подав законопроєкт, за яким військовий ПДФО спрямовується на закупівлю техніки та виробництво зброї, — прем’єр-міністр.

- США оголосили про новий пакет санкцій проти РФ, до якого увійшли 24 фізичні особи та майже 150 компаній.

- Сьогодні було атаковано та пошкоджено два російські патрульні кораблі проєкту 22160 "Василій Биков", — СтратКом ЗСУ.

- Створення газового хабу в Туреччині для транспортування російського палива до Європи було призупинено через розбіжності між РФ і Туреччиною щодо управління ним, — Reuters.

- Зеленський наступного тижня зустрінеться з Байденом під час участі у Генеральній Асамблеї ООН, — NBC News.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Лугангської області та Богданівки Донецької області. В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” наші захисники стійко тримають оборону Мар’їнки, де протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади та наносити успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ, артилерії та безпілотних систем уражено пункт управління російських окупаційних військ, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських загарбників, 15 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та станція радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 620 окупантів, 15 танків, 18 бойових броньованих машин, 42 артилерійських системи, 3 РСЗВ, 47 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 корабель, 1 підводний човен, 14 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Хороший результат є сьогодні в нашій співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Результат, який точно наближає відповідальність за російські злочини війни. В Україні запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду, і це найбільше представництво суду за межами Гааги.

І дуже добре, що є повна та злагоджена співпраця між Офісом Генерального прокурора, всіма українськими правоохоронними інституціями та Міжнародним кримінальним судом. Саме така співпраця допомагає нам наближати момент відновлення справедливості для України й усіх наших людей, які постраждали від цієї війни, – момент законних й заслужених вироків для російських злочинців".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!