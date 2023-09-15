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Полтавчанкам буде нелегко пробитися до групового етапу.

Чемпіонки України зустрінуться з чемпіонками Італії у другому, останньому кваліфікаційному раунді жіночої Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За місце у груповому етапі турніру полтавчанкам доведеться боротися із римською Ромою, яка у минулому розіграші турніру зуміла пройти всі раунди кваліфікації, а також вийти зі своєї групи, поступившись у чвертьфіналі Барселоні, яка і здобула трофей.

Ворскла у попередньому сезоні вилетіла на стадії 3-го кваліфікаційного раунду, мінімально програвши албанській Влазнії. Матчі проти Роми відбудуться 11 (на виїзді) та 18 жовтня (вдома).

Нагадаємо, у попередньому раунді Ворскла впевнено здолала хорватський Осієк, а до цього обіграла естонську Флору.