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Ще один молодий футболіст обирає клуб з Ближнього Сходу.

Півзахисник молодіжної збірної Уругваю та клубу Ліверпуль з міста Монтевідео Фабрісіо Діас близький до переходу у клуб Аль-Гарафа з чемпіонату Катару. Про це пише інсайдер Фабріцио Романо.

Трансфер талановитого гравця обійдеться катарцям у 6 млн. євро . Контракт буде підписано на 5 років. Влітку 20-ти річним Діасом цікавилися Брайтон та Барселона.

Всього на дорослому рівні молодий півзахисник вже встиг зіграти 122 гри, в яких відзначився 5 голами та 7 гольовими передачами.