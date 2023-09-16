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До вашої уваги інформація щодо російського повномасштабного вторгнення в Україну за підсумками 15 вересня 2023 року.

Завершилася 569 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸Україна з повітря атакувала російський підводний човен "Ростов-на-Дону".

🔸Служба безпеки України провела обшук у будинку народного депутата Нестора Шуфрича, який вже отримав підозру у державній зраді. Одним із основних завдань Шуфрича, як твердить СБУ, була підривна діяльність в інформаційній сфері.

🔸Після катастрофічної повені, яка сталася цього тижня в Лівії, продовжують знаходити тисячі тіл загиблих. У Дерні, місті, яке найбільше постраждало від стихії, загинути могли 18-20 тисяч людей.

🔸Європейська комісія вирішила не продовжувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції після 15 вересня.

🔸Печерський суд Києва арештував Нестора Шуфрича на два місяці. Він буде перебувати у СІЗО без можливості внести заставу. 15 вересня Служба безпеки України провела обшук у будинку Шуфрича, йому вручили підозру в державній зраді.

Джерело: BBC News Ukraine

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ



Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed-136/131”. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено усі 17 ворожих “шахедів”. Загалом ворог завдав 54 авіаційних ударів та здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Завдав авіаційних ударів в районах Леонівки, Грем’яча Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Нововасилівка, Середина-Буда, Водолаги, Степне Сумської області та Гатище, Плетенівка, Вовчанські Хутори Харківської області. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противник завдав в районах населених пунктів Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. Також у район Богданівки та Нью-Йорку Донецької області ворог здійснив авіаційні удари. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Керамік Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 7 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області, де не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Новомайорське Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області. На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Ольгівка, Херсон Херсонської області та Стара Богданівка Миколаївської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області. У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів, з метою доукомплектування новосформованої 25 загальновійськової армії зс рф, на території Приморського та Хабаровського країв російської федерації здійснюються мобілізаційні заходи місцевого населення. Зокрема, в професійно-технічних училищах, технікумах та серед випускників інтернатів ведуться активні агітаційні заходи із залученням російських військовослужбовців новосформованої 25 армії зс рф, які закінчили зазначені навчальні заклади. При вступі на військову службу окупаційні агітатори пропонують одноразову виплату у розмірі 600 тис рублів та грошове забезпечення від 200 тис рублів.



ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Провів сьогодні нове засідання Ставки. Перше й головне – фронт. Головком Залужний, командувачі – доповіді щодо ситуації на основних напрямках.

Керівник ГУР Буданов – окрема доповідь. Міністр Стратегпрому Камишін – змістовно про виробництво зброї й снарядів в Україні. Кожного тижня фіксуємо прогрес держави у власному оборонному виробництві.

Є вагомий і дуже потрібний Україні результат на Бахмутському напрямку: наші воїни звільнили Андріївку. 3-тя штурмова, усі задіяні сили, штаб, командувач генерал Сирський – хлопці, всім вам дякую!

Наші активні дії тривають і в районах Кліщіївки, Курдюмівки. 36-та окрема бригада морпіхів дуже потужно діє в районі Опитного та Водяного. Дякую вам, хлопці!

Район Вербового – наші незламні воїни, дякую! Район Новопрокопівки – молодці! Пишаюся всіма воїнами, які наближають нашу перемогу!

Я дякую кожному й кожній, хто бʼється за свободу та незалежність! Я дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!"

Віримо та допомагаємо Збройним Силам України! Разом Ми – сила! Слава Україні!