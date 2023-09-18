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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 17 вересня 2023 року.

Завершилася 571 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Джерела Суспільного у розвідці повідомили, що вибухи в Севастополі – це спільна спецоперація ГУР і ВМС.

- Сили оборони підтвердили звільнення Кліщіївки.

"Можу підтвердити, це сталося завдяки зусиллям 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та об'єднаної бригади Нацполіції "Лють", – керівник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш.

Наразі, за словами Євлаша, в деокупованому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи, Сили оборони закріплюються на позиції

- ЄС закликає Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктиву щодо зерна з України.

- Президент Фінляндії про війну в Україні: Ризик застосування ядерної зброї величезний.

- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат запевняє, що процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 "набрав обертів" та сильно зрушив з місця.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гірки, Павлівка, Попівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Галаганівка, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Кореньок, Волфине, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області та Івашки, Козача Лопань, Нестерне, Кам'янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Надії Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Терни, Торське Сіверськ, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Зарічне, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів неподалік Андріївки та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Дружба, Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Також тут завдав авіаційного удару. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили майже 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області, де не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли противника. Під вогнем окупантів перебували такі населені пункти як Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару поблизу Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Вербового, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Одрадокам'янки та Миколаївки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Нововоронцовка, Качкарівка, Берислав, Львове та Кізомис Херсонської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Хочу сьогодні подякувати.

Усім, хто захищає небо нашої держави. Нашим льотчикам та інженерам Повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже, й кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни!

І всім, хто зараз на передовій. Кожній бригаді. Від Купʼянська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність!

А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та й Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції «Лють». Кліщіївка! Молодці".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!