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Президент УЄФА прокоментував ситуацію із представником збірної Іспанії.

Александер Чеферін прокоментував ситуацію із колишнім президентом Федерації Футболу Іспанії - повідомляє ресурс Metro Novice.

"Те, що зробив Рубіалес, було недоречним та нерозумним. Але коли я читаю, що це кримінальний злочин..

Мені як юристу у кримінальних справах, це здається абсолютно нелогічним. Ви, журналісти, довели цю історію до такого рівня" — сказав він.

Луїс Рубіалес пішов у відставку з поста президента федерації після скандалу із поцілунком футболістки Джанні Ермосо на святкуванні перемоги жіночої збірної Іспанії на чемпіонаті світу.