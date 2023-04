Александер Чеферін переобраний президентом УЄФА ще на один термін. Про це повідомляє пресслужба УЄФА. Раніше повідомлялось, що Чеферін був єдиним кандидатом на пост президента організації.

Александер посідатиме цю посаду до 2027 року. Нагадаємо, Чеферін очолює УЄФА з 2016 року.

2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ UEFA President Aleksander Čeferin has been re-elected for a further four-year term at #UEFACongress in Lisbon. pic.twitter.com/zliYcPZd2H