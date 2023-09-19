Марокканець Уссама Ідріссі перейшов у мексиканську Пачуку, повідомляє офіційний сайт клубу.

Лівий вінгер покинув Севілью на правах вільного агента ще 1-го вересня. Контракт 27-річного гравця з новим клубом розрахований до липня 2025 року.

У минулому сезоні він виступав за Феєнорд, де провів 38 ігор у всіх турнірах, відзначившись 7 голами та 8 асистами. Портал transfermarkt оцінює Ідріссі у 5,5 мільйонів євро.