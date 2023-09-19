Марокканський вінгер приєднався до нової команди.
Уссама Ідріссі, фото Пачука
19 вересня 2023, 09:57
Марокканець Уссама Ідріссі перейшов у мексиканську Пачуку, повідомляє офіційний сайт клубу.
Лівий вінгер покинув Севілью на правах вільного агента ще 1-го вересня. Контракт 27-річного гравця з новим клубом розрахований до липня 2025 року.
У минулому сезоні він виступав за Феєнорд, де провів 38 ігор у всіх турнірах, відзначившись 7 голами та 8 асистами. Портал transfermarkt оцінює Ідріссі у 5,5 мільйонів євро.