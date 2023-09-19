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Португальці впевнено здолали "гірників".

Донецький Шахтар U-19 поступився Порту U-19 у першому матчі групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Матч проходив у німецькому місті Нордерштедт.

Ще у першому таймі португальці зуміли тричі вразити ворота Кравця і пішли на перерву зі значною перевагою, яку "гірники" не зуміли нівелювати у другому таймі. За 10 хвилин після початку другої половині зустрічі Порту забив ще раз, а голом престижу Шахтар відзначився аж наприкінці поєдинку.

Шахтар U-19 — Порту U-19 1:4

Голи: Пушкарьов, 90+3 — Мора, 7, 32, Мейрелеш, 38 (пенальті), Джало, 54

Попередження: Янович, 37, Ющенко, 42, Глущенко, 44, Галонський, 59 — Дініс, 61

Шахтар U-19: Кравець — Пушкарьов, Башмарін, Огарков, Галонський — Лосенко (Костриця, 76), Янович (Трифаненко, 77), Цуканов — Ющенко (Бундаш, 68), Демченко (Гармаш, 59), Глущенко (Шелекета, 59)

Порту U-19: Д. Фернандеш — М. Фернандеш, Феррейра, Гомеш, Дініс — Соуза (Бальде, 66), Олівейра (Регаль, 77), Джало (Тейшейра, 79), Мора (Мартінш, 67) — Канде (Андраде, 66), Мейрелеш