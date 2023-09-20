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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 19 вересня 2023 року.

Завершилася 573 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Цього року до Туреччини експортовано близько 160,400 тонн вугілля з Донецької та Луганської областей вартістю щонайменше $14,3 млн., — Reuters.

Партія танків Abrams невдовзі прибуде в Україну, — Ллойд Остін.

Данія передасть Україні ще 45 танків: 30 «Leopard 1» та 15 «Т-72», — Ritzau з посиланням на главу Міноборони країни.

З порту Чорноморськ вийшло перше судно з агропродукцією та прямує тимчасовим коридором у Чорному морі в напрямку Босфору, — міністр інфраструктури України.

Україна підтвердила, що вимагатиме репарацій від РФ у Гаазі, сума визначається, — агент України у Гаазі.

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським наступного четверга у Пентагоні.

Запит України на ракети більшої дальності: "Якщо вони попросили, значить, вважають, що їм це потрібно", — шеф Пентагону.

Чехія на «Рамштайні» домовилася з Данією та Нідерландами про постачання чеської зброї в Україну за їхньої фінансової підтримки, — заступник міністра оборони Чехії.

Німеччина оголосила деталі нового пакету військової допомоги Україні на 400 мільйонів євро:

— 200 бойових броньованих машин MRAP;

— 50 надводних дронів;

— десятки тисяч снарядів різних калібрів;

— 480 ракет АТ2;

— системи розмінування та інше;

— зимовий одяг, генератори тепла та електроенергії.

Велика Британія надасть ще десятки тисяч артилерійських снарядів для України, — МО королівства.

Польща готова підтримувати Україну, скільки потрібно, та «завжди закликає до цього», — президент Польщі Дуда.

Латвія на «Рамштайні» оголосила нову «критичну» допомогу (міномети, системи ППО та боєприпаси великого калібру) Україні та долучилась до "ІТ-коаліції".

Завтра президент Володимир Зеленський представить детальну формулу миру в Україні на Раді безпеки ООН в США.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень. Сьогодні російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. За уточненою інформацією протиповітряною обороню було знищено 28 із 31 “шахедів” по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях України. Від цинічного ракетного удару балістичною ракетою “Іскандер-М” постраждало мирне населення міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. Загалом, цієї доби ворог завдав 9 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Завдав авіаційних ударів біля Леонівки, Попівки Чернігівської області та Грабовського Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Карповичі, Архипівка, Грем’яч Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Ободи, Веселівка Сумської області та Амбарне, Строївка, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Іванівки та Куп’янська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Дронівка, Спірне, Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі західніше Ягідного Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, серед яких Богданівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. В цьому районі також не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли противника. Під вогонь окупантів потрапили близько 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Левадного та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Веселе, Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Садове Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Антонівка та Херсон Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права: примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів як живий щит. Так, в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють до цивільних людей похилого віку в їхні помешкання. Крім того, окупанти грабують квартири та будинки громадян України.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні як ніколи людство повинно діяти в повній солідарності, щоб врятувати людські життя. Як стримується ядерна зброя, так само має бути стриманий агресор і всі його інструменти та методи війни. Кожна війна зараз може стати останньою, але потрібна наша єдність, щоб гарантувати, що агресія не увірветься знову.

Минулого року я представив Українську формулу миру. Вона стала основою для оновлення наявної архітектури безпеки. Тепер ми можемо відновити дію Статуту ООН і гарантувати повну силу світового порядку, що ґрунтується на правилах. Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН.

Формула не лише про Україну. Понад 140 держав і міжнародних організацій повністю або частково її підтримали. Вона пропонує рішення та кроки, які зупинять усі форми перетворення на зброю, що були застосовані Росією проти України й інших країн і можуть бути використані іншими агресорами.

Важливі переговори та консультації щодо імплементації Формули миру відбулися в Хіросімі, Копенгагені та Джидді. І ми готуємо Глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас – усіх, хто не толерує жодної агресії, – до спільної підготовки Саміту".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!