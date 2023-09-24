Інше

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 23 вересня 2023 року.

Завершилася 577 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Лавров заявив, що РФ не розглядатиме пропозицій щодо припинення вогню в Україні.

- Ексглава "Роскосмосу" Рогозін став "сенатором" від окупованої Запорізької області.

- Адміністрація Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні далекобійні ракети ATACMS ще до візиту президента Володимира Зеленського до США, але вирішила не оголошувати про це публічно. У виданні зазначають, що це було зроблено для того, щоб не давати підказки росіянам і не спонукати їх перемістити свої лінії постачання далі від лінії фронту.

Відомо, що США надішлють ракети найближчим часом, спочатку в невеликих кількостях.

- ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому Запорізької області, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Тарнавський.

- США попросило Польщу пояснити заяву прем’єр-міністра Моравецького про "припинення поставок зброї Україні" — Bloomberg.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Тур'я, Блешня, Прогрес, Янжулівка Грем'яч Чернігівської області; Нововасилівка, Марчихина Буда, Іскрисківщина, Запсілля, Пожня Сумської області та Уди, Мороховець, Нескучне, Бударки, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області та Надія Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони понад 10 населених пунктів, зокрема, Берестове, Масютівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі Білогорівки Луганської області. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Григорівка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Натомість завдав авіаційного удару в районі цього населеного пункту. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Кліщіївка, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах. Противник завдав авіаційного удару біля Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Керамік, Новобахмутівка, Степове, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 9 атак ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Мар’їнки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, серед них Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Зокрема, в районі Вербового Запорізької області витісняють противника із займаних позицій, закріпляються на зайнятих рубежах. Противник завдав авіаційного удару поблизу Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Червоне, Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка, Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Херсонської області, серед них Новоолександрівка, Дудчани, Зміївка, Токарівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"На шляху в Україну мав честь відзначити в Любліні зусилля громадян Польщі, волонтерів, небайдужих сердець.

Пані Бʼянка Залевська – журналістка, яка з 2014 року висвітлює російську агресію проти України та поширює правду про те, що відбувається через вторгнення російського зла. В липні 2014 року вона отримала важке поранення, але не полишила боротьби за добро. Її волонтерські зусилля врятували багато українських життів, зокрема дітей, які були транспортовані на лікування до дитячих шпиталів Польщі. Дякую за це!

Подякував за всі зусилля медика-рятівника, керівника волонтерської медичної команди, викладача Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні Даміана Дуди. Він зі своєю командою приїздив в Україну: у Бахмут, Соледар, на лінію фронту на півдні. Рятував наших хлопців, наших воїнів, заснував фонд, який фінансує закупівлю медикаментів, і створив центр для підготовки бойових медиків, активно проводить тренінги для журналістів і волонтерів, які вирушають до зони бойових дій. Завдяки такій небайдужості життя реально рятуються. Дякую, Даміане!

Дякую всій Польщі за неоціненну підтримку й солідарність, яка допомагає боронити свободу всієї нашої Європи".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!