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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 24 вересня 2023 року.

Завершилася 578 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У Британії обіцяють бути поряд з Україною незалежно від результатів виборів у США.

- Зеленський назвав історичним рішення США про спільне виробництво зброї та оборонних систем з Україною.

"Це те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно, але стане реальністю. І це нова якість оборонної промисловості України – значно сильніша. І це ж економіка. Захист для наших міст. Підприємства, нові робочі місця для обох наших народів – і для українців, і для американців", – зазначив президент.

- У петербурзьких Шушарах та аеропорту Пулково зникло світло, повідомляють російські телеграм-канали. За словами місцевих, незадовго до цього вони чули звук вибуху та бачили спалах в небі.

- Росіяни безуспішно намагалися відновити положення біля Кліщіївки та Авдіївки – Генштаб.

- У Московській і Калузькій областях РФ вдало попрацювали диверсанти – ГУР.

"На території військового містечка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калінінєц Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник. На території військового містечка 60 арсеналу озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами", – повідомили в ГУР.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білогорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Побєди Донецької області, де протягом минулої доби здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Зокрема, в районі Вербове Запорізької області витісняють противника із займаних позицій та закріпляються на досягнутих рубежах.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Продуктивний був тиждень. Дуже. Маємо багато хороших оборонних та інших рішень.

Оборонні пакети. Від Сполучених Штатів – це артилерія, потрібні снаряди, ракети для «хаймарсів», ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини та ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою. Від Канади маємо рішення про тривалу оборонну підтримку. Обсяг – пів мільярда доларів США. Зокрема, це «медеваки» – евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання.

Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО. Це те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно. Але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю. Кожен, хто працює на державу.

Окремо хочу подякувати за готовність уряду Канади виділити фінансування для музею Голодомору-геноциду, для добудови цього музею. Символічно, що саме Канада підтримає Україну в захисті історичної пам’яті".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!