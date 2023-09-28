Завершилася 581 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога

Серед новин:

- Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України, — МО Литви. 

- Естонія стане учасником рамкового контракту Німеччини щодо постачання боєприпасів Україні, — міністри оборони країн для DPA. 

- Україна пропонує західним союзникам завдати ракетних ударів по заводах з виробництва БПЛА "Shahed" в Ірані, Сирії, а також по потенційному виробничому об'єкту в РФ, — The Guardian. Зазначене вище може бути здійснене силами оборони України, якщо партнери нададуть необхідні засоби ураження. 

- Німеччина відкладає відправку Україні ракет великої дальності "Taurus" через побоювання в нібито прямій конфронтації з РФ, — WSJ. 

- Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони України: Джигир Юрій Анатолійович, минулий заступник міністра фінансів, Калмикова Наталія Фернандівна, обіймала посаду голови Українського ветеранського фонду, Черногоренко Катерина Леонідівна, минула радниця міністра цифровізації. 

- Національна рада з питань телебачення і радіомовлення разом із профільними відомствами активно пропрацьовує питання стосовно регулювання Телеграму — голова Нацради. 

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. 

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Авіаційних ударів зазнали Грабовське, Попівка Сумської області; Стариця, Гатище, Синьківка, Куп'янськ, Берестове Харківської області; Надія, Новоєгорівка Луганської області; Торське, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Костянтинівка, Північне, Авдіївка, Новомихайлівка, Урожайне, Благодатне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Берислав, Миколаївка, Ольгівка та місто Херсон Херсонської області. 

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. 

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області. 

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. 

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Сєверне Донецької області. 

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. 

На Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів. 

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі південніше Новодарівки Запорізької області. 

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

Підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 1 пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.

Загалом, ворог втратив: 320 окупантів, 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, один засіб ППО, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 29 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніка. 

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада.

Україна буде сильніше. Україна матиме більше можливостей для свого захисту.

Щоб не відбувалось у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам’ятати: лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи й до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети.

Головної мети. Перемоги України.

Сила для України не має альтернатив. І кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та всі, хто допомагає боротися проти ворога і здобувати для України результати, – усі наближають нашу мету". 

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!