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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 29 вересня 2023 року.

Завершилася 583 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Посол України в Польщі Василь Зварич стверджує, що суперечка між обома країнами стосовно обмежень на українську сільгосппродукцію не вплине на двосторонні відносини, й сторони готові її вирішити.

- НАЗК оголосило про призупинення статусу міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank та п’яти грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у нелегальному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.

- Сім держав-членів ЄС замовили 155-мм боєприпаси в межах схеми спільних закупівель під егідою Європейського оборонного агентства (EDA), спрямованої на надання Україні артилерійських снарядів — Reuters.

- Україна не вважає, що польське розслідування щодо падіння ракети у Пшеводуві в листопаді 2022 року, в результаті якого загинули дві людини, є завершеним — джерело ЄП в українській владі.

- Нова голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає 2030 рік реалістичним терміном вступу України до Євросоюзу за умови збереження поточного темпу реформ.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Бахмутському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 6 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також, наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини: для наших воїнів, для всієї нашої держави.

Працюємо над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності – внутрішньої міцності та потрібної співпраці зі світом. Щоб світ нас чув, розумів та підтримував. Я дякую всім, хто нам допомагає!

Слава кожному й кожній, хто бʼється і працює заради України та людей".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!