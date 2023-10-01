Інше

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 30 вересня 2023 року.

Завершилася 584 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Палата представників Конгресу США затвердила бюджет для фінансування урядових органів на 45 днів без допомоги Україні. Тепер документ має затвердити Сенат США.

- Українські компанії ВПК уклали понад 20 угод з іноземними партнерами – Камишін.

- Російські окупанти влучили авіабомбою КАБ-500 в житлову забудову в Костянтинівці Донецької області. За попередніми даними, 13-річний хлопчик отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови.

- У Бундестазі заявили, що Україна має право бити ракетами по території рф.

Про це заявила очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, закликавши уряд Німеччини негайно поставити Україні далекобійні ракети Taurus.

"Міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Незалежно від того, де ця зброя була вироблена і хто її постачав" — зазначила вона.

- ГУР успішно провело спецоперацію "Бариня", в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках противник здійснив понад 20 невдалих атак в районах Тоненького, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського Донецької області. Також, безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Авдіївки Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, успіху не мали.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Відбувся перший Форум оборонних індустрій. Дуже успішний.

Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій – станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі – Литва, Латвія та Естонія, а також Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія.

Плюс наші виробники сьогодні підписали на Форумі 20 документів із компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми... Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці.

Загалом у нашому Форумі оборонних індустрій – і це тільки перший такий Форум – узяли участь більше ніж 250 компаній, і серед них десятки українських компаній.

Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую всім, чия робота – саме такі результати для України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!