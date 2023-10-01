До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 30 вересня 2023 року.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
01 жовтня 2023, 01:00
Завершилася 584 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Втрати ворога:
Серед новин:
- Палата представників Конгресу США затвердила бюджет для фінансування урядових органів на 45 днів без допомоги Україні. Тепер документ має затвердити Сенат США.
- Українські компанії ВПК уклали понад 20 угод з іноземними партнерами – Камишін.
- Російські окупанти влучили авіабомбою КАБ-500 в житлову забудову в Костянтинівці Донецької області. За попередніми даними, 13-річний хлопчик отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови.
- У Бундестазі заявили, що Україна має право бити ракетами по території рф.
Про це заявила очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, закликавши уряд Німеччини негайно поставити Україні далекобійні ракети Taurus.
"Міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Незалежно від того, де ця зброя була вироблена і хто її постачав" — зазначила вона.
- ГУР успішно провело спецоперацію "Бариня", в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового.
Щодо дій ворога на окремих напрямках:
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках противник здійснив понад 20 невдалих атак в районах Тоненького, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського Донецької області. Також, безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Авдіївки Донецької області.
На Запорізькому напрямку загарбники намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, успіху не мали.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.
Звернення Президента України Володимира Зеленського:
"Відбувся перший Форум оборонних індустрій. Дуже успішний.
Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій – станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі – Литва, Латвія та Естонія, а також Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія.
Плюс наші виробники сьогодні підписали на Форумі 20 документів із компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми... Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці.
Загалом у нашому Форумі оборонних індустрій – і це тільки перший такий Форум – узяли участь більше ніж 250 компаній, і серед них десятки українських компаній.
Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую всім, чия робота – саме такі результати для України".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!