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Український форвард відзначився у матчі чемпіонату Казахстану проти Жетису Талдикорган.

У рамках 24-го туру чемпіонату Казахстану Жетису Талдикорган приймав на своєму полі Ордабаси, за який виступають українці Артем Бєсєдін та Євген Макаренко.

Рахунок у цьому протистоянні було відкрито на 55-ій хвилині завдяки зусиллям українського форварда Бєсєдіна.

Цей гол став для 27-річного нападника першим у футболці Ордабаси, за який він проводив свій сьомий матч.

ВІДЕО ДЕБЮТНОГО ГОЛА АРТЕМА БЄСЄДІНА ЗА ОРДАБАСИ В НАШОМУ КАНАЛІ В TELEGRAM:



До цього Артем Бєсєдін виступав за київське Динамо, а також грав у кіпрській Омонії на правах оренди.

Гравцем Ордабаси він став минулого літа на правах вільного агента.