Український форвард відзначився у матчі чемпіонату Казахстану проти Жетису Талдикорган.
Артем Бєсєдін, ФК Ордабаси / instagram.com/fc__ordabasy
01 жовтня 2023, 14:48
У рамках 24-го туру чемпіонату Казахстану Жетису Талдикорган приймав на своєму полі Ордабаси, за який виступають українці Артем Бєсєдін та Євген Макаренко.
Рахунок у цьому протистоянні було відкрито на 55-ій хвилині завдяки зусиллям українського форварда Бєсєдіна.
Цей гол став для 27-річного нападника першим у футболці Ордабаси, за який він проводив свій сьомий матч.
ВІДЕО ДЕБЮТНОГО ГОЛА АРТЕМА БЄСЄДІНА ЗА ОРДАБАСИ В НАШОМУ КАНАЛІ В TELEGRAM:
До цього Артем Бєсєдін виступав за київське Динамо, а також грав у кіпрській Омонії на правах оренди.
Гравцем Ордабаси він став минулого літа на правах вільного агента.