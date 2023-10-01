Самюель Ето`О може залишити пост президента Федерації футболу Камеруну. Представники місцевої футбольної ліги відправили відкритий лист голові ФІФА Джанні Інфантіно, в якому закликають усунути Ето`О з посади через договірні матчі у другій лізі чемпіонату Камеруну.

Ето'О звернувся з відкритим листом до президента ФІФА, підписаного чинними камерунськими футболістами. На сьогоднішній день колишнього нападника Барселони та Інтера жодного разу не було викликано до суду та не було повідомлено про існування будь-якого судового розгляду щодо нього. У разі початку розслідування Ето'О вважає, що він стане потерпілим, а не обвинуваченим.

Представники президента Федерації футболу Камеруну повідомляють, що 42-річний функціонер має намір боротися із наклепом до останнього.