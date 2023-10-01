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Наставник дав свій коментар.

Хулен Лопетегі вважає, що можна стати хорошим тренером, навіть якщо ти раніше не грав у футбол.

"Якщо ви думаєте, що станете хорошим тренером завдяки тій позиції, на якій грали, то ви помиляєтеся. Ви стаєте хорошим тренером завдяки роботі, досвіду, енергії та знанням.

Можна стати фантастичним тренером, не граючи — як Жозе Моурінью", — наводить слова Лопетеги The Athletic.

Зазначимо, що 57-річний іспанець – лише один із чотирьох футболістів, які грали на позиції воротаря, а потім очолили клуб АПЛ.