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"Джерс" демонструють нестабільні результати у цьому сезоні.

Шотландський Рейнджерс звільнив головного тренера Майкла Біла. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Звільнення англійця прокоментував голова Рейнджерс Джон Беннетт:

"Я хотів би подякувати Майклу за його самовіддану роботу з того часу, як він повернувся до клубу як тренер у листопаді минулого року.

Очевидно, що результати далеко не виправдали очікувань ради директорів, Майкла та наших прихильників"

Виконуючим обов'язки головного тренера призначено Стівена Девіса.

Після семи зіграних турів, Рейнджерс займає третю сходинку турнірної таблиці Шотландської Прем'єршип, відстаючи від лідируючого Селтіка на сім пунктів.