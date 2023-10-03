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Шотландський клуб шукає нового головного тренера.

Френк Лемпард готовий до розмови із шотландським Рейнджерс щодо посади головного тренера, повідомляє англійське видання The Telegraph.

У неділю, 1 жовтня, у Рейнджерс попрощалися з 43-річним англійцем Майклом Білом. Це сталося після поразки у матчі 7-го туру чемпіонату Шотландії проти Абердіна (1:3).

Колишній керманич Евертона та Челсі Френк Лемпард є одним з перших кандидатів на місце Біла, з якими Рейнджерс сподівається провести розмову, перш ніж зупинитися на шортлисті та перейти до конкретних розмов щодо призначення. Раніше інший екстренер Челсі Грем Поттер дав зрозуміти, що не зацікавлений у посаді.

Серед кандидатів також опинилися керманич АЗ Паскаль Янсен, Філіп Клеман, який нещодавно очолював Монако, а також головний тренер японського Йокогама Ф Марінос Кевін Мускат.

Останнім місцем роботи 45-річного Лемпарда був Челсі. З 6 квітня по 30 червня 2023 року він перебував там у ролі виконуючого обов'язки головного тренера. Тоді протягом 11 матчів "сині" перемогли лише один раз, а також вилетіли з чвертьфіналу Ліги чемпіонів.