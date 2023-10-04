До вашої уваги текстова трансляція поєдинку другого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА, що відбудеться 4 жовтня о 13:00.
фото ФК Шахтар Донецьк
04 жовтня 2023, 13:05
У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар вирушить у гості до бельгійського Антверпена, які є суперниками "гірників" за квартетом H.
Цей поєдинок пройде на Герман Вандерпуртенстадіоні у Лірі та відбудеться у середу, 4 жовтня. Початок матчу — о 13:00 за київським часом. Розсудить цю зустріч бригада арбітрів на чолі із молдованином Романом Житарем.
Слідкувати за подіями матчу Антверпен — Шахтар ви зможете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua, тоді як у прямому ефірі поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO.
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ АНТВЕРПЕН (БЕЛЬГІЯ) — ШАХТАР (УКРАЇНА)