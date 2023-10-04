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До вашої уваги текстова трансляція поєдинку другого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА, що відбудеться 4 жовтня о 13:00.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар вирушить у гості до бельгійського Антверпена, які є суперниками "гірників" за квартетом H.

Цей поєдинок пройде на Герман Вандерпуртенстадіоні у Лірі та відбудеться у середу, 4 жовтня. Початок матчу — о 13:00 за київським часом. Розсудить цю зустріч бригада арбітрів на чолі із молдованином Романом Житарем.

Слідкувати за подіями матчу Антверпен — Шахтар ви зможете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua, тоді як у прямому ефірі поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ АНТВЕРПЕН (БЕЛЬГІЯ) — ШАХТАР (УКРАЇНА)