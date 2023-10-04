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До вашої уваги текстова трансляція півфінального поєдинку плей-оф переможців Юнацької ліги УЄФА, що відбудеться 4 жовтня о 15:00.

У рамках першого півфінального поєдинку плей-оф переможців Юнацької ліги УЄФА львівський Рух на власному полі прийматиме одноліток із боснійського Сараєво.

Цей поєдинок пройде на Сталь у Стальовій Волі та відбудеться у середу, 4 жовтня. Початок матчу — о 15:00 за київським часом. Розсудить цю зустріч бригада арбітрів на чолі із естонцем Йонасом Яановицем.

Слідкувати за подіями матчу Рух U-19 — Сараєво U-19 ви зможете у онлайн-трансляції на Football.ua, тоді як у прямому ефірі поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ РУХ U-19 (УКРАЇНА) — САРАЄВО (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА)