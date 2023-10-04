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Французький спеціаліст досі шукає нове місце роботи.

Француз Крістоф Галтьє близький до призначення новим головним тренером катарського Аль-Духаїля, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Переговори 57-річного спеціаліста з клубом перебувають на завершальній стадії. В Аль-Духаїлі Галтьє має змінити 48-річного аргентинця Ернана Креспо.

За даними італійського журналіста, цього тижня француз прилетить до Катару, щоб отримати нову посаду.

Нагадаємо, 30 червня 2023 року, після 50 матчів, Галтьє залишив ПСЖ. З ними він здобув перемогу у Лізі 1 та Суперкубку Франції.