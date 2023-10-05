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Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.

Матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо певні уявлення щодо позицій команд у групах перед майбутніми іграми.

Організаторам турніру також удалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних футболістів серед цих клубів.

До переліку претендентів на звання кращого гравця чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:

– Брума (Брага) / гол + гольовий пас у матчі проти берлінського Уніона (3:2);

– Джуд Беллінгем (Реал) / гол + гольовий пас у матчі проти неаполітанського Наполі (3:2);

– Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед) / дубль у матчі проти турецького Галатасарая (2:3);

– Альваро Мората (Атлетіко) / дубль у матчі проти нідерландського Феєнорда (3:2).

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.