Грегг Бергалтер запросив 23 гравців.
Збірна США - Getty Images
05 жовтня 2023, 20:57
Збірна США оголосила заявку на товариські зустрічі проти Німеччини та Гани — повідомляє офіційний сайт команди.
Грегг Бергалтер викликав на жовтневий збір наступних футболістів.
Воротарі: Ітан Горват, Метт Тернер
Захисники: Кемерон Картер-Вікерс, Сержіньо Дест, ДеХуан Джонс, Крістоффер Лунд, Тім Рім, Кріс Річардс, Майлз Робінсон, Джо Скаллі
Півзахисники: Джонні Кардосо, Лука де ла Торре, Леннард Мелоні, Вестон Маккенні, Юнус Муса, Джованні Рейна, Малік Тілман
Форварди: Бренден Ааронсон, Фоларін Балогун, Кевін Паредес, Рікардо Пепі, Крістіан Пулішич, Тім Веа
Поєдинки відбудуться 14 та 18 жовтня.