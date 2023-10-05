Збірна США оголосила заявку на товариські зустрічі проти Німеччини та Гани — повідомляє офіційний сайт команди

Грегг Бергалтер викликав на жовтневий збір наступних футболістів. 

Воротарі: Ітан Горват, Метт Тернер 

Захисники: Кемерон Картер-Вікерс, Сержіньо Дест, ДеХуан Джонс, Крістоффер Лунд, Тім Рім, Кріс Річардс, Майлз Робінсон, Джо Скаллі 

Півзахисники: Джонні Кардосо, Лука де ла Торре, Леннард Мелоні, Вестон Маккенні, Юнус Муса, Джованні Рейна, Малік Тілман 

Форварди: Бренден Ааронсон, Фоларін Балогун, Кевін Паредес, Рікардо Пепі, Крістіан Пулішич, Тім Веа 

Поєдинки відбудуться 14 та 18 жовтня. 