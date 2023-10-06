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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 5 жовтня 2023 року.

Завершилася 589 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- США та союзники шукають шляхи передачі Україні заморожених активів РФ, — державний секретар США.

- Іспанія готує пакет військової допомоги, в якому присутні додаткові системи ППО, артилерія, антидронові системи.

- 51 загиблих, серед яких 6 річний хлопчик: росіяни обстріляли продуктовий магазин у селі Гроза, Куп’янського району на Харківщині, — ОП.

- Виконувач обов’язків голови уряду Словаччини запевнив Володимира Зеленського в підтримці України на полях саміту Європейської політичної спільноти в Іспанії.

- Іспанія передасть Україні шість пускових установок для ЗРК Hawk, — пресслужба іспанського уряду.

- Канцлер ФРН Олаф Шольц пообіцяв Володимиру Зеленському ще одну систему ППО "Patriot", — DPA.

- Італія готується передати Україні восьмий пакет військової допомоги, — міністр оборони Італії.

- Британія надасть 500 мільйонів доларів для гуманітарної підтримки України взимку, — прем'єр-міністр королівства.

- Литва наступного року виділить на допомогу Україні близько 340 мільйонів євро, — прем'єр-міністр Литви.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіїївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Ласточкиного Донецької області. Ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.



Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.

Загалом, ворог втратив: 580 окупантів, 12 танків, 26 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, дві РСЗВ, 8 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 18 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Завершуємо цей довгий і насичений день. День саміту Європейської політичної спільноти. Багато зустрічей, важливі переговори. У нас буде більше ППО – є чіткі домовленості. Це дуже важливо перед зимою. Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Британія – дякую!

Буде більше артилерії в наших воїнів. Буде більше далекобійної зброї. І обов’язково буде більше справедливості. Сьогодні наш головний меседж для світу: зло не має права взяти гору. І лише зараз, лише в Україні цю принципову моральну позицію можна втримати. Але всім разом!

Я дякую сьогодні за зустрічі кожному лідеру країн-партнерів! Я дякую за чітку підтримку Європейському Союзу та Європейському парламенту.

Дякую тобі, Іспаніє, за те, що сьогодні ти дала нам усім можливість зміцнити європейську єдність.

Єдність – це відповідь. Ми зробимо все, щоб її зберегти! Слава Україні".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!