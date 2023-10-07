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Захисник Шахтаря підтримав свою країну.

Ізраїль сьогодні, 7 жовтня, зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектору Газа, тоді як бойовики ХАМАС прорвали кордон країни і фактично розпочали повномасштабну війну.

Захисник донецького Шахтаря та молодіжної збірної Ізраїлю Став Лемкін виступив на підтримку своєї країни, яка сьогодні зранку була атакована бойовиками терористичного угруповання ХАМАС.

"Ізраїль потерпає від одного з найжахливіших атак у нашій історії. Половина країни перебуває в укриттях після запуску понад двох тисяч ракет [з території Сектора Газа].

Люди вбиті, зґвалтовані та викрадені терористами. Цілі поселення перебувають у заручниках. Зупиніть лицемірство! Сьогодні ми, а завтра ви! Терор — це терор! Моє серце з усім моїм народом. Підтримайте нас", — написав Лемкін в своєму Instagram.

Зазначимо, що під удар потрапили південь та центр Ізраїлю, включаючи Тель-Авів. Є загиблі та постраждалі. Також до країни проникла невідома кількість бойовиків. У деяких містах йдуть вуличні бої.